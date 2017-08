Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo da Madeira anulou anúncio de concurso da linha ferry devido a" imprecisões"

Concurso público internacional visa assegurar uma linha marítima entre a Madeira e o continente português.

Por Lusa | 01.08.17

O Governo da Madeira anulou esta terça-feira o anúncio relativo ao concurso público divulgado no Diário da República para a concessão da linha marítima regular, através de'ferry', entre a região e o continente por conter várias "imprecisões".



"O anúncio do procedimento relativo ao concurso para a concessão de serviços de transporte marítimo regular entre a região e o continente português publicado segunda-feira no Diário da República continha imprecisões", disse à agência Lusa fonte da secretaria regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira.



A mesma fonte adiantou que "os valores e prazos associados determinaram a sua anulação".



As imprecisões são as referentes ao valor base do procedimento, que estava duplicado, constando na publicação do Diário da República 18 milhões de euros, quando o executivo madeirense para fazer face "aos encargos orçamentais relativos à concessão de serviços de transporte marítimo regular através de navio 'ferry'", entre a Região Autónoma da Madeira e continente é de nove milhões.



Este valor consta de uma publicação feita no Jornal Oficial da Região, apontando que é repartido entre 2018 e 2021, o que contraria também o previsto para os prazos visto que o anúncio indicava que a adjudicação era por "72 meses (seis anos) a contar da celebração do contrato", representando igualmente uma duplicação.



"Esta situação será ultrapassada com a publicação de um novo anúncio nesta plataforma", sublinhou a mesma fonte.



Este concurso público internacional visa assegurar uma linha marítima entre a Madeira e o continente português, compreendendo a concessão o transporte de passageiros e carga rodada.



O Conselho do Governo Regional da Madeira aprovou no dia 19 de julho "as peças processuais" do concurso público internacional para a linha marítima regular Madeira/continente, com o arquipélago a assumir os encargos financeiros, numa altura em que o executivo regional criticou o Governo da República por ter recusado financiar esta ligação.



Na apresentação, a 06 de janeiro, do relatório da auscultação a transportadoras sobre esta linha, o secretário regional da Economia declarou que o restabelecimento da ligação por 'ferry' entre a Madeira e o continente português só era viável com indemnizações compensatórias ao armador pelo Estado.



A 15 de março de 2016, após uma resolução publicada em Diário da República, proveniente da Assembleia Legislativa da Madeira, reconhecia-se o interesse público da linha de 'ferry' e recomendava-se o lançamento do concurso internacional para a ligação.



No documento, era pedido ao Governo central o lançamento de um concurso público internacional para a efetivação da linha marítima, "assegurando as compensações financeiras necessárias a viabilizar a operação".



A 27 de junho, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque (PSD), manifestou a sua satisfação pelo facto de a Comissão Europeia dar luz verde à possibilidade de o Governo Regional subsidiar a ligação marítima entre a Madeira e o continente.



"A resposta veio positiva de Bruxelas, estou muito satisfeito com essa posição e vamos partir, agora, para a abertura do caderno de encargos", anunciou.



A 14 de junho de 2008, o armador espanhol "Naviera Armas" inaugurou a linha Canárias/Madeira/Portimão - após 23 anos de ausência de ligações de passageiros com o continente português -, mas o percurso foi interrompido em janeiro de 2012.



Os elevados custos das taxas portuárias praticadas na Madeira foram a justificada dada.



Desde essa data, os madeirenses têm reivindicado a reposição de uma linha marítima com o continente português.