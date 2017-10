Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo dá nega para prospeção de petróleo

Consórcio Eni/Galp pediu prorrogação de contrato por mais um ano mas foi recusada.

Por Rui Pando Gomes | 08:20

O Governo recusou prolongar o contrato assinado com o consórcio ENI/Galp para avançar com a prospeção de hidrocarbonetos no mar em 2018. A decisão faz com que, a partir de agora, qualquer intenção de procurar petróleo e gás ao largo da costa de Aljezur passe pela aprovação dos municípios da zona.



Já em dezembro de 2016, a pedido da concessionária, tinha sido prorrogado por um ano o período inicial dos contratos de concessão celebrados com o consórcio. O prolongamento do contrato dava direitos de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo nas áreas denominadas Lavagante e Santola ao longo deste ano.



A concessionária chegou a ter um plano de trabalhos autorizado pela Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis que previa a realização de uma sondagem, entre março e abril, com uma duração de cerca de 60 dias. Mas esse plano não foi cumprido. Com a recusa agora decidida pelo Governo, e como a 18 de agosto foi aprovada uma lei que obriga à consulta prévia aos municípios para que seja aprovado qualquer plano de trabalho relativo à prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos, as hipóteses de o furo vir a ser escavado são praticamente nulas.



Seguro Sanches recusou

O pedido de prorrogação da licença para prospeção de hidrocarbonetos na Costa Vicentina da ENI/Galp foi recusado pelo secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.



Autarquias contra

As autarquias a que pertencem as zonas onde a prospeção seria feita já declararam oposição à prospeção, o que na prática inviabiliza futuras intenções.



Protesto junta mais de mil

O último grande protesto contra a prospeção de petróleo, na praia de Odeceixe, juntou mais de mil pessoas.