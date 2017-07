Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Governo fará as devidas leituras" caso parlamento chumbe nomes para Anacom

Relatório chumba três dos quatro nomes propostos pelo Governo para o regulador das telecomunicações.

Por Lusa | 17:26

O secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, afirmou esta quarta-feira que o "Governo fará as devidas leituras" se o parlamento 'chumbar' os nomes propostos para a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).



O relatório preliminar da comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, a que a Lusa teve acesso, chumba três dos quatro nomes propostos pelo Governo para o regulador das telecomunicações, viabilizando apenas João Cadete de Matos para a presidência da entidade.



O deputado do CDS-PP Pedro Mota Soares questionou esta quarta-feira o secretário de Estado das Infraestruturas sobre se o Executivo manterá estes três nomes caso sejam 'chumbados' pelo parlamento no próximo dia 27.



"No próximo dia 27, o parlamento vai votar este mesmo relatório. Faço-lhe uma pergunta muito concreta: se o parlamento considerar que estas personalidades não têm o perfil de adequação e de compatibilidade para estas funções, o Governo mantém estas nomeações ou vai substituí-las", questionou o deputado.



Em resposta, Guilherme W. d'Oliveira Martins disse que "é um processo que ainda está em decisão".



"Evidentemente que o parlamento exercerá as suas competências e, na sequência desse processo, o Governo fará as devidas leituras e avaliará na altura devida", concluiu o secretário de Estado.



Os textos do relatório preliminar, a cargo do deputado do PSD Joel Sá e a que a agência Lusa teve acesso, indicam que Francisco Cal, Dalila Araújo e Margarida Sá Costa, apontados para vogais da Anacom, não reúnem "as condições para o exercício" dos cargos para os quais foram indigitados.