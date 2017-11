Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo investe 50 milhões em 1869 novas viaturas

PSP, GNR e SEF vão receber os veículos entre 2018 e 2021.

Por Cristina Rita | 08:48

O ministério da Administração Interna lançou um concurso público para a compra de 1869 novas viaturas para a GNR, PSP e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).



Ao todo, serão gastos 50 milhões de euros para dar carros e motas novas às forças de segurança entre 2018 e 2021, segundo revelou ontem ao CM, o gabinete do ministro Eduardo Cabrita.



A maioria dos veículos será para o patrulhamento: 1258 entre carros e motas. A PSP será a força de segurança com a maior renovação de frota: 912. A GNR terá 901 viaturas e o SEF fica com 56 viaturas.



Na lista estão "203 veículos para a investigação criminal", 24 motos para as equipas de prevenção e reação imediata, 43 carros para a proteção de testemunhas, 70 para a "segurança de altas entidades", 55 para a manutenção da ordem pública, dez para a fiscalização rodoviária e mais 180 para "diversas funções".



O Governo diz que o concurso, lançado através da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, é o maior desde a implementação do regime de centralização do parque de veículos do Estado, criado em 2008.