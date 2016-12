Governo investe quatro milhões em novas viaturas da GNR

Esta nova lei, segundo a ministra, visa estabelecer um programa de investimentos estável, não só ao nível das infraestruturas, mas também de todos os equipamentos necessários à atividade operacional para o período de 2017 a 2021.



No discurso, a governante afirmou ainda que, nos últimos anos, os vários investimentos nas forças de segurança tem sofrido "algumas interrupções, faltando por vezes um planeamento a médio e longo prazo, situação que tem provocado vários constrangimentos".



Aos jornalistas, a ministra sublinhou que as novas viaturas visam "aumentar a operacionalidade da GNR e também dar melhores condições de trabalho aos militares".



Questionada sobre o canhão de água, viatura esperada pela corporação há mais de três anos, Constança Urbano de Sousa referiu que é um equipamento necessária para "as operações de manutenção de ordem pública" e visa dotar a Unidade de Intervenção da GNR "de uma melhor capacidade operacional para ocasiões naturalmente especiais".



A ministra esclareceu ainda que os canhões de água servem para operações de manutenção de ordem pública, como manifestações violentas, mas também são utilizados para "afastar obstáculos e libertar as vias públicas".



Constança Urbano de Sousa avançou que a entrega destas viaturas "faz parte de uma estratégia deste Governo de uma maior capacitação" das forças de segurança e antecipa a lei de programação das infraestruturas e equipamentos, que está em discussão na Assembleia da República.Esta nova lei, segundo a ministra, visa estabelecer um programa de investimentos estável, não só ao nível das infraestruturas, mas também de todos os equipamentos necessários à atividade operacional para o período de 2017 a 2021.No discurso, a governante afirmou ainda que, nos últimos anos, os vários investimentos nas forças de segurança tem sofrido "algumas interrupções, faltando por vezes um planeamento a médio e longo prazo, situação que tem provocado vários constrangimentos".Aos jornalistas, a ministra sublinhou que as novas viaturas visam "aumentar a operacionalidade da GNR e também dar melhores condições de trabalho aos militares".Questionada sobre o canhão de água, viatura esperada pela corporação há mais de três anos, Constança Urbano de Sousa referiu que é um equipamento necessária para "as operações de manutenção de ordem pública" e visa dotar a Unidade de Intervenção da GNR "de uma melhor capacidade operacional para ocasiões naturalmente especiais".A ministra esclareceu ainda que os canhões de água servem para operações de manutenção de ordem pública, como manifestações violentas, mas também são utilizados para "afastar obstáculos e libertar as vias públicas".

O que achou desta notícia?







18.2% Muito insatisfeito

18.2%

4.6%

4.6% 4.5%

4.5% 72.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







18.2% Muito insatisfeito

18.2%

4.6%

4.6% 4.5%

4.5% 72.7% Muito satisfeito Outras 22 pessoas também já deram o seu contributo pub

As 90 novas viaturas esta quarta-feira entregues à GNR representam um investimento de quatro milhões de euros e visam aumentar a operacionalidade e dar melhores condições de trabalho aos militares da corporação, disse hoje a ministra da Administração Interna.Constança Urbano de Sousa entregou hoje à Guarda Nacional Republica 90 novas viaturas, designadamente 73 viaturas Toyota Hilux, 15 Mercedes Sprinter, um pronto-socorro e uma viatura canhão de água."Estas viaturas representam um investimento total de quatro milhões de euros e visam reforçar essencialmente a Unidade de Intervenção e as unidades territoriais no que toca ao patrulhamento e ao trânsito", disse a ministra, no discurso da cerimónia, que decorreu na Escola da Guarda, em Queluz.