Governo muda 30 chefias em 4 dias

Responsáveis nomeados semanas antes da tragédia.

Por João Carlos Rodrigues | 09.07.17

São 30 despachos de nomeação publicados em Diário da República em apenas quatro dias – entre 31 de março e 3 de abril –, todos para cargos de comandante distrital ou segundo-comandante. Esta mudança, a poucas semanas da época de incêndios, está a ser apontada como um dos motivos que contribuíram para a tragédia de Pedrógão Grande e uma forma de o Governo colocar em cargos de relevo elementos da máquina partidária.Entre as nomeações, há alguns casos que roçam o insólito, uma vez que têm pouco ou nada que ver com a área da Proteção Civil. O novo comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda (CDOS) é, de acordo com o currículo oficial, professor do ensino básico e secundário e bombeiro em Pinhel.O 2º comandante do CDOS do Porto é "comandante de Bombeiros desde 2007", mas o jornal oficial não refere em que corporação – ressalve-se que é formador da Escola Nacional de Bombeiros. O 2º comandante operacional do CDOS de Leiria era advogado e comandante dos Bombeiros de Alcobaça; o 2º Comandante Operacional do CDOS de Viana do Castelo era "enfermeiro no serviço de urgência básica de Ponte de Lima desde 2002" mas frequentou cursos de combate a incêndios.Recorde-se ainda o caso de Aveiro, distrito onde Augusto Vidal Leite não foi nomeado 2º comandante distrital de Aveiro porque os comandantes de 25 corporações do distrito argumentaram que tinha falta de experiência e pressionaram a hierarquia.