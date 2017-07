Governo prepara plano para arrasar drones ilegais

A base de dados permitirá localização e punição mais rápidas. A multa poderá ir até 4000 euros.

13:45

O registo de drones, que implicará o pagamento de taxas administrativas, e a contratualização de um seguro de responsabilidade civil, vão ser obrigatórios, de acordo com a proposta de decreto-lei, a que a Lusa teve acesso.

O governo tem em preparação a forte incrementação de uma legislação que dá conta dos drones ilegais. Esta lei deverá ser publicada a partir do final do mês, segundo avança a imprensa desta sexta-feira. Os polícias terão também acesso imediato a uma base de dados, onde constará o registo de drones e os respectivos proprietários. Já está também a ser testada tecnologia para detenção de drones e operados, que deverá ter a capacidade de neutralizar os aparelhos, se necessário.

O mesmo sistema que aquando a visita Papal

A visita do Papa, em maio, obrigou a uma maior aposta na segurança. O sistema antidrone, que será implementado, fez parte da estrutura montada em torno da visita. O equipamento esteve a cargo da Força Aérea, que coordenava todos os meios aéreos. Depois da visita papal, os equipamentos regressaram a Israel, país de origem e um dos principais utilizadores deste tipo de sistema. Dois meses depois, o sistema deverá ser legislado e implementado.

A lesigslação, que torna obrigatório o registo, cria também um banco de dados onde constarão todos os elementos sobre o drone e a identificação do respectivo proprietário. Esta informação será "disponibilizada às forças e serviços de segurança, bem como a outras entidades públicas com competência de fiscalização", como adianta a imprensa nacional.

Mais de 16 incidentes registados

Por iniciativa de Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, estas medidas são uma resposta aos sucessivos incidentes provocados por drones registados no espaço aeronacional. Neste sentido, constatou-se que a legislação em vigor há apenas seis meses não conseguiu fazer parar esta verdadeira ameaça à aviação. O ministro assumiu o processo relativo à nova legislação e deverá levar a proposta do novo diploma a Conselho de Ministro, ainda este mês.

Na verdade, desde janeira deste ano, registaram-se mais de 16 incidentes com drones, como assim reporta a aviação civil. Os aparelhos foram detectados sobretudo nos corredores aéreos de aproximação aos aeroportos ou na fase final de aterragem de aviões.

No dia 5 de janeiro, um boeing 737 de Moçambique foi atingido por um drone. Três meses depois, a 29 de abril, dois drones quase colidiram com um Airbus A320. O mês passado, num voo da TAP, 130 passageiros cruzaram-se com o aparelho, a 700 metros de altitude.

Também em junho aconteceu um dos mais graves incidentes relacionados com drones, envolvendo um Beoing da Air France, que teve de efectuar várias manobras para evitar uma colisão que seria trágica.

No dia 2 de Julho, um jato executivo, da França, cruzou-se com um drone, a 150 metros de altitude, quando se preparava para aterrar no aeroporto do Porto. O mesmo aconteceu com um Boeing 737-800, da Ryanair, que avistou o aparelho já na fase da aterragem.

Quem não respeitar é punido

As contraordenações serão consideradas leves, graves ou, em casos extremos de desobediência, muito graves.

Uma multa leve deverá ir de 150 euros a 1006 euros, se se desrespeitar o registo de drones e o respectivo seguro, obrigatórios para a utilização do aparelho. Uma multa grave deverá estender-se entre os 251 euros, em caso de negligência, e os 1500 euros, respectivamente, a quem desrespeitar por dolo.

Já a contraordenação muito grave será punida com 1006 euros e 2500 euros, valores que poderão ainda ser superados, em caso de dolo. Nestes casos, os proprietários deverão pagar uma coima de 4000 euros.

O diploma fixa ainda que os menores de 16 anos não poderão operar drones com peso igual ou superior a 250 gramas, exceto se acompanhados pelos pais.

Ficará também definido um limite máximo de tempo para registar um drone, que deverá rondar um mês. No tempo estipulado, o drone deverá ser registado numa plataforma informática especifica.

Meios tecnológicos estão a ser testados

Os meios tecnológicos com capacidade para detetar e anular os voos de drones vão começar a ser testados no nosso país, já no final do mês. Segundo fonte oficial do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, os testes serão acompanhados por elementos da ANAC, da ANA e da NAV, entidades associadas à segurança aérea.

À partida, estão previstos testes nos aeroportos de Lisboa e Porto. Existem já alguns sistemas que permitem a detecção de drones. Os radares conseguirão detetar não apenas o intruso mas a localização do operador ou proprietário, oferecendo às autoridades a capacidade de assumir o controlo do drone, permitindo assim accionar os meios policiais.

As entidades do setor têm agora até sexta-feira, dia 21, para dar sugestões sobre a proposta de projeto-lei, que visa reforçar as regras de utilização destes equipamentos e a respetiva fiscalização.