Governo prevê dotação de 270 milhões para Programação Militar em 2018

"Por enquanto", não está prevista qualquer verba na Lei de Programação Militar do próximo ano para este projeto, confirmou fonte do Ministério da Defesa.

Por Lusa | 02.10.17

O Governo vai inscrever uma dotação de 270 milhões de euros no reequipamento e modernização das Forças Armadas em 2018, ano em que a Lei de Programação Militar será revista para vigorar a partir do ano seguinte.



Tal como nos dois anos anteriores, a Lei de Programação Militar (LPM) não sofrerá cativações em 2018, adiantou à Lusa fonte do Ministério da Defesa Nacional.



A lei estabelece a programação do investimento público das Forças Armadas em armamento e equipamento, visando a modernização do sistema de forças dos ramos e será revista em 2018 para entrar em vigor em 2019.



Para o próximo ano, os principais projetos são a aquisição de serviços de desmilitarização de munições e explosivos, a manutenção dos helicópteros EH-101, cujo processo de negociação do contrato de manutenção dos motores ainda decorre, e a modernização dos C-130 para prolongar a vida útil das aeronaves até à sua substituição pelos KC-380.



O Governo espera as primeiras três aeronaves KC-380 a operar em fase de adaptação até ao final de 2021. A equipa que foi nomeada em agosto para estudar as opções de financiamento das aeronaves, custos associados e calendário, tem de apresentar ao ministro da Defesa um relatório até ao próximo dia 26 de outubro.



Sem falar em valores, o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, referiu no passado dia 4 de setembro que a aquisição de cinco ou seis aviões de carga KC-380 representa um "investimento pesado" do Estado português.



A construção dos dois Navios Patrulha Oceânica que a Marinha espera que entrem ao serviço até ao final de 2018, a modernização de "meia vida" das fragatas, dos cinco helicópteros Lynx da Marinha, a modernização dos sistemas de comunicações e a revisão intermédia dos dois submarinos, previsivelmente na Alemanha, mas "com intenção de incluir `know-how´ do Arsenal do Alfeite", são outros projetos para este ramo militar.



A aquisição de viaturas ligeiras blindadas, de equipamento individual, incluindo arma ligeira, de sistemas de informação e comunicações incluindo viaturas, rádios e módulos, o projeto de artilharia antiaérea e a substituição dos helicópteros da Força Aérea Alouette III, em serviço desde 1963, estão também previstos.



A substituição dos helicópteros Alouette III foi autorizada pelo Governo em março passado, prevendo-se um investimento de 20,5 milhões de euros entre 2018 e 2020.



Em 2017, a dotação para a LPM foi de 250 milhões de euros.