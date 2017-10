Governo prolonga dispositivo de combate a incêndios até 15 de novembro.

O Governo decidiu prolongar o dispositivo de combate a incêndios até dia 15 de novembro.



A medida foi anunciada esta terça-feira pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Em comunicado, Cabrita garante que este prolongamento inclui "meios aéreos, meios humanos e postos de vigia".



Ao todo, estarão disponíveis 35 meios aéreos, entre helicópteros e aviões anfíbios, bem como continuarão a funcionar 72 postos de vigia da Rede Primária de Postos de Vigia. A GNR também irá mantér as equipas de Manutenção e Exploração de Informação Florestal "junto de cada Comando Distrital de Operações de Socorro".



No total, continuarão disponíveis 6957 operacionais, entre os quais 3100 bombeiros. Para além disso, as Forças Armadas continuarão a fazer "patrulhamento ostensivo" no terreno em articulação com a GNR e a PSP.



A decisão resulta da "previsão de condições meteorológicas adversas e da manutenção do risco elevado de incêncios florestais", é dito.