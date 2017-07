Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo quer Agência do Medicamento no Porto

Cidade foi considerada a que reúne melhores condições para receber a sede da entidade europeia.

Por Manuel Jorge Bento | 10:30

"Já valeu a pena pelo quebrar do centralismo de Lisboa." É desta forma que António Sousa Pereira, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), viu ontem a decisão de o Governo candidatar o Porto a sede da Agência Europeia do Medicamento. O anúncio foi feito no fim do Conselho de Ministros. "O Porto está mais próximo do centro da Europa, está mais perto do centro da Península [Ibérica]", referiu o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.



O autarca do Porto, Rui Moreira, considera que o Governo "tomou a decisão certa", mas lembra que ainda nada está ganho. "Tudo faremos para que seja uma proposta ganhadora. Podemos apresentar uma candidatura musculada porque temos o trabalho feito. Agora, temos de preparar uma grande candidatura para que isto não seja apenas uma questão nacional e se transforme numa opção vencedora a nível internacional, sabendo nós que há outras cidades muito fortes e outras grandes candidaturas", disse.



Já Manuel Pizarro, líder do PS/Porto, fala numa boa decisão para o País. "O Porto tem todas as condições para acolher a futura sede da Agência Europeia do Medicamento e está inserido numa região cujo rendimento per capita é inferior ao rendimento médio da União Europeia. Está em melhores condições para ser uma candidatura vencedora por parte do País", sublinhou o socialista.



Inicialmente, Lisboa era a única candidata nacional, mas o Governo reabriu o processo de forma a integrar também o Porto. Praticamente todos os estados-membros da União Europeia já apresentaram ou vão apresentar uma candidatura.