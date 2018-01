Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo reabre Urban Beach

PSP impôs condições ao grupo K para reabrir a discoteca.

Por Miguel Curado | 09:09

A discoteca Urban Beach, fechada desde 3 de novembro de 2017 por ordem do Ministério da Administração Interna (MAI), após a divulgação de um vídeo em que dois seguranças da discoteca – Pedro Inverno e David Jardim, em prisão domiciliária – espancaram dois jovens (André Reis e Magnuson Brandão), tem agora ordem política para reabrir.



O responsável do MAI, ministro Eduardo Cabrita, determinou o fecho da discoteca alegando "práticas violentas", sustentadas por 38 queixas de agressões a clientes apresentadas à PSP, "e ainda por atos racistas".



O prazo de fecho da discoteca foi estipulado até seis meses. A PSP de Lisboa, através do Núcleo de Segurança Privada, fez uma vistoria à discoteca em dezembro, obrigando o grupo K, proprietário do estabelecimento, a rubricar contrato com outra empresa de segurança, instalar novos dispositivos de videovigilância e deteção de metais, e limitar os acessos ao rio.



Só após nova vistoria, feita pela Proteção Civil, é que a ordem de reabertura foi dada.



O Urban Beach reabre amanhã.