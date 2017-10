Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo recupera linha férrea com 2 mil milhões

Valor para ampliação da linha ferroviária é financiado em dois terços pela Europa.

Por Mário Freire | 08:47

O Governo anunciou ontem que já está em andamento o plano de requalificação da Rede Ferroviária Nacional, com um orçamento de dois mil milhões de euros, (assegurado em dois terços por fundos comunitários) para ser aplicado nos próximos cinco anos na recuperação dos 2600 quilómetros de ferrovia.



A garantia foi dada pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, que anunciou a criação de novas linhas, como é o caso da ligação Évora-Elvas, num investimento de 400 milhões de euros, potenciando " a competitividade das mercadorias do porto de Sines, num traçado que estava em falta na rede europeia".



As obras no troço entre a Covilhã e a Guarda, "fechado há mais de dez anos, vão ser uma realidade e potenciar o transporte de mercadorias dos portos de Aveiro e Leixões", esclareceu ainda o governante, com ambição de aumentar o transporte ferroviário de mercadorias para lá dos atuais 4%.



"O investimento ferroviário de grande escala está de regresso ao nosso país", afirmou o ministro no Luso (Mealhada), durante a visita às obras da Linha da Beira Alta, que contemplam a drenagem do túnel de Trezói, que no inverno costuma inundar e interromper a circulação.



Pedro Marques disse também que o setor "esteve vários anos sem planeamento e investimentos", para justificar os dois anos de estudos para lançar a concurso projetos já adjudicados.



António Viana, da Rede Ferroviária, elogiou os investimentos "para a fiabilidade e segurança das linhas", afirmou o quadro da Infraestruturas de Portugal.