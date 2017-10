Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo Regional da Madeira disponibiliza ajuda nos fogos

Miguel Albuquerque mostra "o mais profundo sentimento de pesar às famílias tragicamente afetadas pelos incêndios".

12:46

O Governo Regional da Madeira informou esta segunda-feira estar a acompanhar "com preocupação" a situação dos incêndios que assolam o continente, disponibilizando ajuda.



Numa nota divulgada, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, "endereça o mais profundo sentimento de pesar às famílias tragicamente afetadas pelos incêndios que assolam o território português".



"A Região Autónoma da Madeira acompanha com preocupação o evoluir da situação, tendo-se já disponibilizado para ajudar naquilo que se entenda como útil para minimizar as consequências desta calamidade", acrescenta a nota.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 31 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.



O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.



Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.



Câmara do Funchal manifesta "disponibilidade" para ajudar no combate aos fogos

A Câmara do Funchal manifestou ao Governo da República a sua disponibilidade para ajudar no combate aos incêndios e apoiar as pessoas afetadas pelos incêndios que se registam desde domingo no território nacional.



Na informação hoje divulgada, a principal autarquia da Região Autónoma da Madeira manifesta o seu "profundo pesar pelas vítimas mortais dos incêndios que estão desde domingo a afetar a zona Norte e Centro do país, com especial incidência nos distritos de Coimbra, Aveiro, Castelo Branco e Viseu, naquele que foi considerado o pior dia de fogos florestais do ano, segundo a Autoridade Nacional da Proteção Civil".



No mesmo documento, o município do Funchal liderado por Paulo Cafôfo acrescenta que "já manifestou ao primeiro-ministro, António Costa, e à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, a disponibilidade da autarquia para ajudar a combater os incêndios e para apoiar as comunidades afetadas em tudo aquilo que estiver ao seu alcance e que, de hoje em diante, se considere mais premente e adequado".



A Câmara Municipal salienta que "o Funchal sabe o que é estar nesta situação e não esquece a solidariedade que sempre foi demonstrada à cidade nessas horas".



Ainda realça que "o luto e a solidariedade estendem-se a todos os feridos e a todas as famílias afetadas de forma fatídica, em mais um episódio de uma tragédia de proporções nacionais".



No comunicado, a autarquia considera que o combate aos incêndios "deve ser um desígnio de todo o país, exigindo ação, dedicação e disponibilidade totais da parte das entidades públicas e privadas, no sentido de encontrar soluções reais para este problema grave e estrutural".



O município funchalense deixa também "uma palavra de apreço a todos quantos estão no terreno a combater heroicamente estes fogos, reiterando que o seu esforço é o esforço de todo um país, e que é dever de cada um de nós tomar iniciativa e reconhecer-lhes isso".



A autarquia conclui com "um bem-haja e muita força a todos os bombeiros portugueses".