Governo repõe salário aos recrutas militares

Ministério estuda devolução dos ordenados aos jovens instruendos, o que irá mais do que duplicar o vencimento mensal.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

O Governo prepara-se para repor, em 2018, os salários dos recrutas militares anteriores a 2013, quando o Governo de Passos Coelho suspendeu o sistema de graduações e reduziu os ordenados dos jovens candidatos às Forças Armadas (FA).



Com esta medida, que está a ser estudada em conjunto pelo Ministério da Defesa e as FA, os vencimentos vão disparar dos atuais 196 euros por mês para valores mensais muito superiores: um alferes/subtenente ganhará 892 euros, um aumento de 355 por cento; um segundo furriel/segundo subsargento receberá 789 euros, mais 302,5%; e um soldado/segundo grumete ganhará 583 euros, mais 174,5%.



A reposição dos salários dos recrutas militares será efetuada através da reimplementação das graduações (equiparação ao posto militar desempenhado nas FA). A medida obedece ao mesmo princípio da reposição dos salários dos funcionários públicos e tem por objetivo atrair os jovens às FA.



Em resposta a questões do CM, o Ministério da Defesa reconhece que "essa decisão [suspensão das graduações] acabou por limitar a remuneração que os militares auferem nos primeiros quatro meses de serviço e constitui um constrangimento importante, o qual está agora a ser analisado em conjunto com os ramos das FA, de modo a aferir as condições em que as graduações poderão voltar a ser implementadas e anular-se progressivamente esse constrangimento."



O Ministério da Defesa frisa que, antes do ano de 2013, os recrutas recebiam, no primeiro mês, 196 euros, depois disso eram graduados e recebiam em função do respetivo posto os salários atrás referidos. E sublinha: "O que acontece agora é que essa graduação está suspensa por três meses após a conclusão da instrução básica, estendendo a remuneração de 196 euros por esse período."



2004

foi o ano em que o Serviço Militar Obrigatório chegou formalmente ao fim. Após um período de quatro anos, o SMO terminou em setembro desse ano, dando início ao profissionalismo nas Forças Armadas (FA).



Três mil candidatos

Segundo o Ministério da Defesa, até ao final de maio mais de três mil jovens candidataram-se ao Exército, único ramo que abriu concurso nessa altura. Em 2016, candidataram-se quase 11 200 jovens às FA, dos quais 3859 foram incorporados. As FA têm quase 32 mil efetivos.