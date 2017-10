Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo tem 120 dias para encontrar solução para precários dos fundos comunitários

Trabalhadores terão direito a um suplemento remuneratório, nos casos em que, da integração nos quadros, resultar um decréscimo na remuneração.

Por Lusa | 04.10.17

O Governo terá 120 dias após a entrada em vigor da Lei sobre o programa dos precários do Estado para encontrar uma solução para os trabalhadores afetos aos Programas Operacionais, segundo uma proposta do PS aprovada esta quarta-feira no Parlamento.



De acordo com mesma proposta, estes trabalhadores terão direito a um suplemento remuneratório, nos casos em que, da integração nos quadros, resultar um decréscimo na remuneração.



O diploma e algumas propostas de alteração ao Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP) estiveram esta manhã a ser votadas no parlamento e a conclusão da votação está prevista para terça-feira, prevendo-se a votação em plenário na próxima semana.



Um dos pontos aprovados esta quarta-feira foi a proposta de alteração do PS que dá um prazo de 120 dias, contra os anteriores 180 dias propostos, para que seja encontrada uma solução com vista a regularizar a situação dos trabalhadores precários dos fundos comunitários.



O PCP propôs um prazo de 90 dias, mas a proposta foi chumbada.



"O Governo fica autorizado, nos 120 dias a contar da data de entrada em vigor da presente lei, a desenvolver os procedimentos legislativos necessários" para esse efeito, segundo a proposta dos socialistas.



Em causa estão os trabalhadores afetos aos Programas Operacionais que operacionalizam o Portugal 2020, ao abrigo de contrato a termo ou de prestação de serviço (recibos verdes), que serão integrados na Agência para o Desenvolvimento e Coesão e nos organismos Intermédios "de modo a que os correspondentes procedimentos concursais tenham início durante o ano de 2018".



Os trabalhadores que vierem a ser integrados e cuja remuneração base, na nova situação, seja inferior ao vencimento que tinham antes da integração, "auferem um suplemento remuneratório de valor igual à diferença", lê-se na proposta do PS aprovada esta quarta-feira.



O suplemento "é devido apenas enquanto exercerem funções nos Programas Operacionais, temáticos e regionais, ou nos Organismos Intermédios", acrescenta a norma.



A proposta de Lei do Governo estabelece a entrada em vigor o do PREVPAP em janeiro de 2018, mas este ponto só irá a votação na próxima terça-feira.