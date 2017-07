Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo vai propor "regime de incentivos" ao transporte marítimo

Executivo pretende aprovar um "regime especial de matéria coletável com base na tonelagem de navios e embarcações".

Por Lusa | 13.07.17

O Governo vai apresentar uma proposta de lei que visa criar um "regime de incentivos à atividade de transporte marítimo", através de uma autorização legislativa esta quinta-feira aprovada em Conselho de Ministros.



Segundo o comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Ministros, a autorização legislativa esta quinta-feira aprovada permitirá ao Governo "criar um regime de incentivos à atividade de transporte marítimo com vista à criação de riqueza, de emprego e da promoção do trabalho marítimo".



O executivo pretende aprovar um "regime especial de matéria coletável com base na tonelagem de navios e embarcações e um regime contributivo aplicável aos tripulantes".



Segundo o governo, as novas disposições irão "igualar as condições de competitividade nacional com as condições de competitividade existentes na maioria dos países da União Europeia e do Espaço Económico Europeu".