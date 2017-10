Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Granada e cartuchos em móvel em Alverca

Foi a própria autora da descoberta a chamar a PSP.

Por M.C. | 09:31

A PSP apreendeu ontem, em Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, um móvel velho que uma mulher apanhou na rua e levou para casa, e que no interior continha uma granada e diversos cartuchos de caçadeira.



Foi a própria autora da descoberta a chamar a PSP.



Agentes da esquadra de Alverca cortaram parcialmente o trânsito no local da residência da mulher e chamaram uma equipa de inativação de explosivos, que levou o material para peritagem.