Granadeiro trama José Sócrates na compra da Oi

Ex-líder da PT confirma jantar, em julho de 2010, do ex-primeiro-ministro com dirigente brasileiro para tratar da compra da Oi.

Por António Sérgio Azenha | 02:29

Henrique Granadeiro, ex-presidente da PT, revelou aos investigadores da Operação Marquês que José Sócrates tratou da compra da brasileira Oi, por parte da PT, com Luciano Coutinho, então presidente do banco público brasileiro BNDES e próximo de Lula da Silva, num jantar realizado em São Bento em julho de 2010. Por o Estado ter utilizado a golden share nesse negócio, Sócrates terá recebido luvas do Grupo Espírito Santo (GES) de oito milhões de euros.



O jantar entre Sócrates, Luciano Coutinho e Henrique Granadeiro, na residência oficial do primeiro-ministro, foi oferecido, segundo Granadeiro, pelo próprio Sócrates. A revelação do ex-presidente da PT coloca em causa a versão de Sócrates sobre a venda da brasileira Vivo e posterior compra da Oi.



O antigo primeiro-ministro alega que o seu Governo decidiu usar a golden share na assembleia geral da PT, a 30 de junho de 2010, para manter a internacionalização da PT no Brasil e que soube mais tarde da aquisição da Oi. Só que esta posição de Sócrates é também colocada em causa por Luís Pacheco de Melo, ex-administrador financeiro da PT, que disse aos investigadores da Operação Marquês que a PT já estava a negociar a compra da Oi na véspera da assembleia geral de 30 de junho.



Quando foi ouvido pelo Ministério Público em abril deste ano, Granadeiro foi confrontado com esse jantar, e confirmou-o. O ex-presidente da PT disse que o jantar não se destinou a comemorar a venda da Vivo, mas estava relacionado com a compra da Oi. E adiantou que o jantar era uma consequência de conversas anteriores entre Sócrates e Luciano Coutinho.



O Ministério Público acusou Sócrates, Granadeiro e Zeinal Bava de terem beneficiado o GES em negócios da PT, em troca do alegado pagamento de luvas.



Ex-chefe do Governo pressionou gestores

Sócrates terá pressionado Zeinal Bava e Luís Pacheco de Melo, então administradores da PT, para concluírem com rapidez o reinvestimento da PT no Brasil numa outra operadora de telecomunicações.



A pressão de Sócrates ocorreu, segundo Pacheco de Melo, numa reunião realizada na residência oficial do chefe do Governo, em São Bento, em julho de 2010, após o Governo ter usado a golden share da PT para travar a venda da Vivo. Quando foi ouvido na Operação Marquês em 2016, o ex-administrador da PT disse que Sócrates, nessa reunião, frisou que a PT tinha de reinvestir o dinheiro da venda da Vivo no Brasil.



Em julho de 2010, segundo Pacheco de Melo, das empresas de telecomunicações existentes no Brasil, a PT apenas poderia comprar a Oi. Os donos da TIM Brasil, a Telecom Itália, e da CLARO, o mexicano Carlos Slim, não queriam vender.