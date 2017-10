Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grândola contra fecho de estação

Autarquia contesta encerramento do espaço na vila.

Por Joaquim Bernardo | 09:50

A Câmara de Grândola opõe-se ao encerramento das instalações da Rodoviária do Alentejo naquela vila, concretizado recentemente e que está a causar "grandes transtornos" à população.



O presidente da autarquia, António Figueira Mendes, disse ao CM que já reuniu com a empresa e que lhe foi dito que o encerramento seria "temporário" e que se devia "a férias do único funcionário". Foi, no entanto, reafirmado pelos responsáveis da empresa "o desejo, há muito manifestado, de encerrar definitivamente" o espaço.



O autarca afirma que um dos argumentos da empresa é o "da falta de condições do edifício onde funciona a estação" e que, perante esta queixa, a autarquia reconhecendo a importância da continuidade deste serviço já se disponibilizou para "suportar o custo das obras necessárias para que o edifício tenha condições, nomeadamente ao nível das casas de banho".



Os utentes, sobretudo idosos e estudantes, têm por agora de esperar pelo transporte na rua. "A empresa quer que a câmara municipal disponibilize um local para colocar um contentor, sem qualquer funcionário, para que os utentes esperem pelos autocarros. Uma situação que nós recusámos e que consideramos que não faz qualquer sentido", conclui António Figueira Mendes.