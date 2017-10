Jovem grávida morreu a tentar fugir às chamas na A25

Colisão frontal após se ter gerado o pânico na fuga ao incêndio em Vouzela.

A GNR só conseguiu chegar ao local mais tarde. A jovem grávida, que terá cerca de 20 anos, ficou encarcerada dentro do veículo e foi resgatada de dentro do carro pelos bombeiros e INEM, tendo acabado por morrer.



A A25 esteve encerrada até à manhã desta segunda-feira.

Uma jovem grávida morreu na sequência de um acidente na A25, em Vouzela, quando tentava fugir ao violento incêndio que lavra desde domingo aquela localidade.Naquela autoestrada, gerou-se o pânico com centenas de condutores a entupirem a via após se ter gerado o pânico e terem tentado inverter a marcha.Um condutor, assustado pelo clarão do incêndio, inverteu a marcha e o veículo onde seguia colidiu frontalmente com outro onde seguia a mulher grávida. O acidente, que ocorreu perto de uma estação de serviço, no sentido Viseu-Aveiro, fez ainda três feridos graves.