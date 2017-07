Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grávida sofre acidente a caminho do Hospital de Santa Maria

Mulher seguia no carro com a irmã, quando ocorreu a colisão, em Lisboa.

13:18

Uma mulher grávida, que seguia a caminho do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para dar à luz o seu bebé, sofreu um acidente rodoviário.



A mulher foi assistida imediatamente por uma ambulância dos Bombeiros de Mafra, que estavam a passar no local e foi levada imediatamente para o hospital, já em trabalho de parto.



A grávida seguia no caminho para a unidade hospitalar, acompanhada pela sua irmã, que ia a conduzir o veículo quando colidiu com uma segunda viatura ao passar o sinal vermelho.



O acidente ocorreu no cruzamento entre a Avenida dos Combatentes e a Avenida Lusíada, a poucos mais de 100 metros do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



Para já, desconhece-se ainda a situação clínica da grávida e do bebé.