Greve de guardas prisionais cancela sessão de julgamento de Pedro Dias

Acusado dos homicídios de Aguiar da Beira não pode ser levado de Monsanto para a Guarda.

12:57

A sessão do julgamento de Pedro Dias no Tribunal da Guarda prevista para a próxima sexta-feira foi adiada, devido à greve dos guardas prisionais. O tribunal foi informado de que o arguido, que está em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional Monsanto, em Lisboa, não vai poder ser transportado, por falta de pessoal.



O julgamento deverá continuar nas datas previstas de terça, quarta e quinta-feira da próxima semana. Nestas datas, Pedro Dias deverá ficar detido na prisão da Guarda.



Pedro dias é acusado das mortes de um militar da GNR em Aguiar da Beira e de um casal a quem roubou o carro, durante a fuga. Responde ainda por mais duas tentativas de homicídio.