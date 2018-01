Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gripe obriga a alargar horários na zona Oeste

Centros de Saúde do Cadaval, Lourinhã, Mafra, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras reforçam consultas.

Por Edgar Nascimento e Tatiana Santana | 08:48

Os centros de saúde do Cadaval, Lourinhã, Mafra, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras vão reforçar as consultas a doentes com gripe, a partir da próxima segunda-feira.



O serviço de saúde de Cadaval vai funcionar das 14h00 às 18h00 em dias úteis e das 09h00 às 18h00 durante o fim de semana. Em Torres Vedras, o centro passa a encerrar durante a semana às 22h00, em vez das 20h00, e passa também a funcionar aos fins de semana entre as 08h00 e as 20h00.



Na Lourinhã e em Sobral de Monte Agraço, os serviços decorrerão das 18h00 às 20h00 de segunda a sexta-feira e entre as 08h00 e as 14h00 ao sábado e domingo. Já o centro de saúde de Mafra vai manter o atendimento 24 horas por dia.



"Desde o dia 26 de dezembro que aumentou a afluência às urgências hospitalares e está na hora de os cuidados primários alargarem os horários para que as pessoas não entupam as urgências", explicou o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul, António Martins, durante uma conferência de imprensa, em Torres Vedras.



O horário de atendimento destes serviços estará em vigor "até se justificar", acrescentou. O Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul (ACES) recomenda aos utentes que liguem primeiro para a linha SNS24 (808242424), antes de irem a um centro de saúde ou urgência, para saberem como proceder de forma mais correta.



Entre o final de 2016 e o início de 2017, cinco por cento dos atendimentos nas urgências do Oeste foram motivados pela gripe.



O ACES Oeste Sul tem 201 mil utentes, dos quais 30 mil não têm médico de família.