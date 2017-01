Grupo amordaça vítima em assalto

Ontem de madrugada, quando descarregava a carrinha Ford, viu chegar 3 homens encapuzados, com pelo menos uma arma de fogo. Ainda julgou que se tratava de uma brincadeira dos amigos, mas percebeu que estava perante um assalto quando foi forçado a sair da carrinha e levado para o interior da mercearia. Ataram-lhe as mãos com fita-cola e taparam-lhe a boca. Carregaram vários volumes de tabaco, dezenas de raspadinhas e dinheiro. Fugiram no veículo do dono da loja.



O assalto aconteceu menos de duas semanas após outro roubo violento, na farmácia da aldeia, a cerca de 200 metros da mercearia. O proprietário, que já tinha sido assaltado uma vez, confessou a alguns clientes que temia ser a próxima vítima. E os receios confirmaram-se.Ontem de madrugada, quando descarregava a carrinha Ford, viu chegar 3 homens encapuzados, com pelo menos uma arma de fogo. Ainda julgou que se tratava de uma brincadeira dos amigos, mas percebeu que estava perante um assalto quando foi forçado a sair da carrinha e levado para o interior da mercearia. Ataram-lhe as mãos com fita-cola e taparam-lhe a boca. Carregaram vários volumes de tabaco, dezenas de raspadinhas e dinheiro. Fugiram no veículo do dono da loja.

Chegaram de repente, quando o dono da mercearia de Vermoim, em Vila Nova de Famalicão, descarregava a carrinha, à 01h30 da madrugada de ontem. Apontaram-lhe uma arma à cabeça e amordaçaram a vítima com fita-cola. O trio de assaltantes carregou todo o tabaco e raspadinhas e ainda o dinheiro da caixa registadora.Antes de fugirem com o veículo carregado, os ladrões retiraram a mordaça ao dono da mercearia para que lhes revelasse o código para desbloquear o telemóvel. Também levaram o aparelho. A GNR foi ao local. A investigação foi entregue à PJ do Porto."Ao menos deixam-nos vivos", desabafou a irmã da vítima, sem querer falar dos acontecimentos da madrugada.