Grupo ataca duas caixas multibanco em Cascais

Assaltos a multibancos em Cascais





Neste caso, o grupo conseguiu arrastar a máquina até ao exterior do edifício, depois de ter forçado a porta de entrada, mas a máquina, arrastada com a ajuda de um cabo de aço, foi deixada para trás, tombada no chão. Também aqui os assaltantes falharam o acesso ao cofre onde estava o dinheiro.



Não se sabe, ainda, se os dois ataques foram levados a cabo pelos mesmos assaltantes, mas os métodos usados são muito semelhantes. Os casos estão a ser investigados pelas autoridades.



Por volta das 6h00, aconteceu outro ataque, de contornos muito parecidos. Desta vez o alvo foi uma caixa multibanco instalada no supermercado Mini Preço, numa das entradas de Cascais.Neste caso, o grupo conseguiu arrastar a máquina até ao exterior do edifício, depois de ter forçado a porta de entrada, mas a máquina, arrastada com a ajuda de um cabo de aço, foi deixada para trás, tombada no chão. Também aqui os assaltantes falharam o acesso ao cofre onde estava o dinheiro.Não se sabe, ainda, se os dois ataques foram levados a cabo pelos mesmos assaltantes, mas os métodos usados são muito semelhantes. Os casos estão a ser investigados pelas autoridades.

O que achou desta notícia?







7.7% Muito insatisfeito

7.7%

38.4%

38.4% 30.8%

30.8% 23.1% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







7.7% Muito insatisfeito

7.7%

38.4%

38.4% 30.8%

30.8% 23.1% Muito satisfeito pub

Duas caixas multibanco instaladas em superfícies comerciais do concelho de Cascais foram alvo de tentativas de roubo na madrugada desta sexta-feira.Ao que oapurou, o primeiro caso aconteceu no centro comercial Mira Sol, em São Domingos de Rana.Por volta das 4h00, três homens rebentaram a porta do centro comercial com a parte trseira do carro que conduziam para chegar à caixa multibanco que ali estava instalada, mas não terão conseguido levar o equipamento.Ao que tudo indica, o disparo do alarme e o alerta que levou vizinhos à janela fez os ladrões pôr-se em fuga, deixando o equipamento para trás.