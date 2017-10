Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo de 3 rouba e agride em café

Vítima foi atirada ao chão. Ladrões levaram perto de 200 euros.

Por Magali Pinto | 08:43

Valentim Lopes fecha sempre as portas do café Coimbra, no Laranjeiro, às 23h00. E até à passada sexta-feira nunca facilitou. Mas nessa noite decidiu abrir a porta a um jovem e acabou roubado e agredido. Estava sozinho.



"Bateram à porta e eu, que costumo ter sempre muito cuidado e ver quem é, na sexta-feira abri e vi um jovem que me pediu tabaco. Respondi que não tinha troco para lhe dar e pediu um copo de água. Foi aí que tudo começou", relatou ao nosso jornal Valentim Lopes, com pouco mais de 60 anos.



Quando se apercebeu tinha mais um jovem no interior do café. Nessa altura, já tinha sido agredido e empurrado para o chão. "Eu já tinha tirado o recheio da caixa registadora, mas eles sabiam que no canto havia uma caixinha de apostas no Euromilhões. Estavam lá quase 200 euros. Foram logo nessa direção. Nunca os vi no meu café e por isso sei que vinham bem informados", continuou Valentim.



Ao todo, o grupo de assaltantes era constituído por três homens - havia um cúmplice no carro para a fuga. Valentim alertou as autoridades. Agentes da PSP da zona estiveram no local que não tem sistema de videovigilância pelo que será difícil identificar o grupo.



"Foi um susto e como me atiraram ao chão tive de ficar ali deitado. Quando fugiram passaram por cima de mim", finalizou a vítima.



Apesar de tudo, o homem não precisou de ser levado ao hospital para receber assistência médica.



O caso está a ser investigado pela PSP.