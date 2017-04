Grupo de cidadãos exige passadeira em Algés

Ao Correio da Manhã, a Câmara de Oeiras explica que "esta situação não está esquecida e encontra-se em vias de ser analisada".



"Três centenas de crianças das Escolinhas do Sporting frequentam o campo de futebol e podem ter a vida em perigo. O meu neto é um deles. Além disso, aqui não há sinalização que alerte os automobilistas de que há o campo e a creche", afirma José Belo. "Há muito que a autarquia sabe deste problema, mas ignora os nossos pedidos, num desprezo total pela segurança dos cidadãos".Ao, a Câmara de Oeiras explica que "esta situação não está esquecida e encontra-se em vias de ser analisada".

Alguns moradores na Calçada do Rio, em Algés, reclamam há meses a colocação de uma passadeira junto a um infantário/creche e ao campo de futebol da União Desportiva Recreativa de Algés (UDRA). "Em agosto do ano passado houve aqui um atropelamento com gravidade. Todos os dias os pais de têm de atravessar esta rua para deixar os filhos no infantário e colocam as suas vidas em risco", explica aoFrancisco Águas, de 80 anos, morador na zona e um dos 48 cidadãos que assinaram uma petição.Em setembro de 2016, este grupo de peticionários pediu a instalação da passadeira à União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo. A União de Freguesias "reencaminhou-nos para a Câmara Municipal de Oeiras", contou Francisco Águas.Em novembro, o pedido e respetiva petição foram enviados para a autarquia. "Quase sete meses depois, a travessia de peões continua votada ao esquecimento", alegam outros dois moradores, Aurélio Guerreiro, de 74 anos e António Domingues, de 73.