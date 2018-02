Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo detido em Esposende por apanha de meixão

Indivíduos foram constituídos arguidos.

Por Lusa | 14:35

Quatro pessoas foram detidas por "danos contra a natureza" no rio Cávado, em Esposende, quando foram apanhadas "em flagrante delito" com 1240 gramas de meixão, 14 redes ilegais e duas embarcações, divulgou este domingo a GNR.



Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) informou que, na sequência da ação desenvolvida pela Unidade de Controlo Costeiro de Matosinhos (distrito do Porto), os detidos, com idades entre os 40 e os 60 anos, "foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência", ao passo que o meixão foi "devolvido ao habitat natural".



A GNR esclarece que a "a enguia europeia (anguilla anguilla), que na fase larvar é conhecida por enguia juvenil/meixão, é uma espécie considerada em perigo e tem sofrido uma grande redução devido à pesca ilegal", o que impede "o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie".



O concelho de Esposende pertence ao distrito de Braga.