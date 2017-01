Grupo detido por roubo em autocarro

O que achou desta notícia?







10% Muito insatisfeito

10%

10%

10%

80% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







10% Muito insatisfeito

10%

10%

10%

80% Muito satisfeito Outras 10 pessoas também já deram o seu contributo pub

A PSP anunciou esta quinta-feira a detenção, no domingo, em Benfica, Lisboa, de sete jovens que roubaram um telemóvel a um passageiro num autocarro da rede da madrugada.Os suspeitos com idades entre os 17 e os 23 anos, e a vítima entraram no autocarro na paragem do Cais do Sodré, em Lisboa, com destino ao Bairro Padre Cruz, em Lisboa.Durante o trajeto agrediram e roubaram um telemóvel e outros bens à vítima, que conseguiu pedir ajuda a dois transeuntes em Benfica, o que acabou por levar à detenção do grupo e à recuperação dos bens roubados.