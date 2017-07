Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo explode e assalta multibanco em Massamá

Explosão provocou alguns danos na fachada do prédio.

07:50

Uma caixa multibanco (ATM) foi roubada durante a noite em Massamá, no concelho de Sintra, Lisboa, com recurso a explosão com gás, e o caso foi entregue à Polícia Judiciária para investigação, revelou fonte da PSP.



A fonte referiu que o roubo ocorreu cerca das 04h05, em Monte Abraão, numa dependência desativada da Caixa Geral de Depósitos há cerca de seis meses.



A explosão provocou alguns danos na fachada do prédio.



O grupo de quatro assaltantes fugiu e o caso já foi entregue à PJ para investigação.