Grupo explode multibanco em assalto falhado

Ataque aconteceu na Rinchoa, Sintra. No Carregado, outra caixa foi assaltada..

Um grupo de homens atacou na madrugada desta quinta-feira uma caixa multibanco instalada no Centro Comercial Fitares, em Rinchoa, Sintra.



Ao que o CM apurou, o ataque aconteceu por volta das 4h00. O grupo usou gás para fazer explodir o aparelho, mas não terá conseguido chegar ao cofre.



Alertada por testemunhas, a PSP montou um dispositivo para tentar apanhar o grupo em fuga, mas os assaltantes escaparam.



Não se sabe, para já, quantos eram os autores de mais este ataque a uma caixa multibanco.



Ataque no Carregado



Também na madrugada desta quinta-feira uma outra caixa multibanco foi atacada no Carregado. O equipamento estaria instalado numa agência da seguradora Tranquilidade. Neste caso, os ladrões terão conseguido chegar ao cofre.