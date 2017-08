Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo explode multibanco em tentativa de assalto em Miramar

Explosão destruiu parte do edifício.

10:04

Uma tentativa de assalto por explosão danificou esta terça-feira um carro e destruiu parte de um edifício onde estava instalada uma máquina multibanco em Miramar, Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP.



Segundo a fonte, a explosão ocorreu pelas 04h15, na Rua Padre António Vieira, em Gulpilhares, distrito do Porto, e destruiu parte do edifício, mas os assaltantes não conseguiram levar a máquina multibanco.



Os assaltantes fugiram e o caso foi entregue à Polícia Judiciária.