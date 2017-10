Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo faz explodir caixa multibanco na Azambuja

Assaltantes entraram nas instalações da junta de freguesia de Maçussa e consumaram o furto.

Um grupo de assaltantes fez explodir uma caixa multibanco nas instalações da Junta de Freguesia de Maçussa, na Azambuja, esta madrugada de quinta-feira.



O alerta foi dado por volta das 05h00 por um popular que se apercebeu da chegada do grupo ao local numa viatura de cor preta. O gang conseguiu entrar dentro da Junta de Freguesia utilizando uma marreta para arrombar a porta do local.



O crime foi levado a cabo com sucesso, uma vez que os assaltantes conseguiram consumar o furto.



O caso está a cargo da unidade de contra-terrorismo da Polícia Judiciária.