Grupo Lusiaves disponibiliza postos de trabalho para população de Pedrógão Grande

"Dada a sua dimensão, o Grupo Lusiaves reconhece que deve ter um papel ativo na melhoria das comunidades locais, nomeadamente no que se refere à criação de emprego e dinamização das regiões tendencialmente mais rurais", frisa a nota.Considerando "a devastação de campos de pasto, com vista a ajudar as comunidades locais na superação dos efeitos nefastos do ocorrido, o Grupo Lusiaves já doou também 200 sacos de ração para alimentar animais da região".Na matéria da prevenção e do combate a incêndios, o Grupo, segundo o comunicado, "manifestou, desde sempre, uma preocupação proativa, que tem conduzido, ao longo dos anos, ao estabelecimento de diversos protocolos de cooperação com Corporações de Bombeiros das regiões onde tem a sua atividade instalada".O Grupo Lusiaves dedica-se à produção de milho, de alimentos compostos para animais, de ovos para incubação, além da incubação destes na produção avícola de frango, frango do campo e perus, o abate de aves, transformação de produtos alimentares, armazenamento e comercialização, a saúde e nutrição animal e valorização de subprodutos.O fogo que deflagrou em Escalos Fundeiros, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, alastrou a Figueiró dos Vinhos e a Castanheira de Pera, fazendo 64 mortos e mais de 200 feridos.