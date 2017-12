Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo roubava idosos com faca na via pública

Dois homens, de 20 e 25 anos, foram detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal de Faro.

Por Pedro F. Guerreiro | 20.12.17

Escolhiam vítimas idosas e vulneráveis e, sob ameaça de faca, abordavam-nas na rua e roubavam-lhes carteiras, telemóveis e cartões multibanco, exigindo os respetivos códigos. De seguida, efetuavam levantamentos de dinheiro em caixas ATM e fugiam.



Na segunda-feira, dois homens de 20 e 25 anos foram detidos pela GNR. Outro foi constituído arguido. São suspeitos de pelo menos nove roubos do género, nos concelhos de Faro, Olhão, Loulé e São Brás de Alportel.



De acordo com fonte oficial do Comando Territorial da GNR de Faro, os detidos, "utilizando viaturas, abordavam os idosos violentamente, agredindo-os através de força física e com recurso a armas brancas" com o objetivo de os roubar. Terão feito diversos ataques, em vários concelhos da região, ao longo dos últimos meses.



Na sequência de uma investigação a cargo da secção de Faro do Departamento de Investigação e Ação Penal, que decorria há dois meses, elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Faro - apoiados por militares do Destacamento de Intervenção de Faro - efetuaram três buscas domiciliárias e três não domiciliárias, em Faro e São Brás de Alportel.



Foram apreendidos três automóveis, três armas brancas, oito telemóveis e vários pares de óculos.



Dois homens, já com antecedentes por crimes de extorsão, burla e posse de arma proibida, foram detidos. Outro foi constituído arguido.



Os detidos ficaram em prisão preventiva.