Guarda burlão leva seis anos

Arguido “facilitou os meios” para recluso montar burla.

Por José Durão | 08:28

O Tribunal de Leiria não teve dúvidas relativamente ao envolvimento de um subchefe da guarda prisional num esquema de burla liderado por um recluso e aplicou-lhe esta terça-feira seis anos de cadeia, pela prática dos crimes de burla qualificada e corrupção passiva. Segundo o juiz, António Martins, que exercia funções no Estabelecimento Prisional de Leiria, "facilitou os meios" para montar a burla.



O guarda prisional foi ainda condenado na pena acessória de proibição de exercer funções por quatro anos. Já o recluso Helder Cunha foi punido com sete anos de cadeia, por burla qualificada e corrupção ativa.



O processo envolvia ainda a namorada do recluso, à qual o coletivo de juízes aplicou quatro anos de prisão efetiva. Outra mulher foi condenada na pena de três anos, suspensa por igual período.



O esquema, que foi delineado por Helder Cunha entre novembro de 2015 e novembro do ano seguinte, baseava-se na consulta de páginas da internet e anúncios dos jornais, particularmente aqueles que davam conta do desaparecimento de animais ou arrendamento de imóveis.



As vítimas eram selecionadas e criados enredos para as convencerem a entregar dinheiro. Em alguns casos diziam saber onde estava o animal desaparecido, mas alegavam que tinha causado problemas e os donos para o reaverem teriam de pagar. Helder Cunha atuava a partir da cadeia e usava os telemóveis fornecidos pelo subchefe da guarda prisional, que terá recebido cinco mil euros.