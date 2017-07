Guarda cumpre pena aos fins de semana

Guarda prisional de Sintra condenado a pena de prisão de 36 fins de semana pelo crime de condução com álcool.

Por Miguel Curado e João Carlos Rodrigues | 08.07.17

pub

Um guarda prisional da cadeia de Sintra está a cumprir uma pena de prisão de 36 fins de semana, no estabelecimento prisional de Évora, a que foi condenado em tribunal pela prática do crime de condução com álcool.Apesar de se encontrar na condição de recluso, o guarda prisional continua a trabalhar na cadeia de Sintra.sabe que o guarda, com cerca de 40 anos, começou a cumprir a pena a que foi sujeito há cerca de um mês. O programa de reclusão a que está sujeito envolve a chegada à prisão de Évora (destinada a agentes das forças de segurança e políticos) numa sexta-feira à tarde, regressando a casa no domingo seguinte.Fontes judiciais contactadas peloexplicaram que o guarda em causa tinha sido transferido para o Estabelecimento Prisional de Sintra, há pouco tempo, vindo da cadeia de Setúbal. "Ele mostrava problemas de consumo de álcool e a transferência teve alguma ligação com isso", explicou uma das fontes contactadas.Apesar de nunca ter tido processos disciplinares, o guarda-prisional terá continuado a consumir álcool – na vida privada. A condenação em tribunal surgiu por ter sido apanhado por patrulhas policiais, em diversas ocasiões, a conduzir com taxa-crime de álcool.O guarda-prisional já cumpre a pena há várias semanas. A situação, porém, ainda não é do conhecimento de muitos colegas. Contactados pelo, os Serviços Prisionais invocaram o "dever de reserva para não comentar casos particulares".