Guarda peregrina espanca condutor

Elite do serviço prisional ia de bicicleta para Fátima.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:51

Doze guardas da elite das cadeias, o Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP), viram o Tribunal da Relação de Coimbra confirmar a pena de multa por espancarem um condutor alcoolizado que abalroou um deles, quando seguiam de bicicleta em peregrinação para o Santuário de Fátima. Mas foram absolvidos da indemnização por injúria a que estavam condenados.



Segundo o acórdão, a que o CM teve acesso, os guardas de Santa Cruz do Bispo seguiam na EN109, em Pombal, para a peregrinação de outubro de 2014, quando o condutor, de 57 anos e com 1,46 g/l de álcool no sangue, atingiu um deles numa ultrapassagem, ferindo-o.



Foi cercado e agredido dentro do carro com "murros na cabeça, face e tronco".



Os juízes desembargadores destacam a "especial censurabilidade por parte dos arguidos, derivada do facto de o grupo se ter aproveitado da superioridade numérica".



Mantiveram as penas de multa entre 1210 e 1520 euros pelas agressões, mas retiraram a indemnização de 400 euros por injúrias ao condutor.