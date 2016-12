Guarda prisional vendia telemóveis

Os três suspeitos vão ser hoje presentes a primeiro interrogatório, para determinação das medidas de coação a aplicar pelo juiz de instrução.



A investigação tem pelo menos dois anos e a Polícia Judiciária acredita que o guarda prisional agora detido pode ter amealhado milhares de euros com este esquema ilegal.Os três suspeitos vão ser hoje presentes a primeiro interrogatório, para determinação das medidas de coação a aplicar pelo juiz de instrução.

O que achou desta notícia?







52.4% Muito insatisfeito

52.4% 4.8%

4.8%

14.3%

14.3% 28.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







52.4% Muito insatisfeito

52.4% 4.8%

4.8%

14.3%

14.3% 28.5% Muito satisfeito Outras 21 pessoas também já deram o seu contributo pub

No Estabelecimento Prisional de Lisboa foi preso, pela Polícia Judiciária, um dos chefes da guarda prisional. Era o responsável pela venda, naquela cadeia, de telemóveis e anabolizantes. Recebia 200 euros, por cada vez que fechava os olhos nas ‘revistas’ aos visitantes e permitia a entrada de material ilícito. O seu angariador era um ex-recluso, com contactos privilegiados no mesmo estabelecimento prisional, que também foi preso pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção.Noutra busca, na cadeia de Alcoentre, foi detido um recluso que está a cumprir pena. É ele o angariador de clientes para quem quer comprar telemóveis e está preso. Vai ser ouvido pelo juiz durante o dia de hoje e a pena a aplicar será somada à que já está a cumprir. Aí, as autoridades não chegaram a qualquer suspeito no serviço prisional, que eventualmente permitisse a entrada dos telemóveis nas cadeias.Nas buscas, as autoridades apreenderam 5000 euros que presumem ter sido obtidos através destes negócios. Foram também apreendidos 40 telemóveis nos dois estabelecimentos prisionais alvos de buscas.