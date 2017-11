Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guarda volta a ser "Cidade Natal" entre os dias 1 e 25 de dezembro

No dia 31, a autarquia propõe a "mais alta passagem de ano" ao ar livre, para captar visitantes.

Por Lusa | 17:14

A Guarda vai voltar a ser "Cidade Natal" entre os dias 1 e 25 de dezembro e, no dia 31, propõe a "mais alta passagem de ano" ao ar livre, para captar visitantes, anunciou o município.



O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro, anunciou hoje, no final da reunião quinzenal do executivo, que a programação que irá animar a cidade mais alta do país na época do Natal e do fim do ano tem como objetivo captar visitantes da região, da zona Centro e "também da vizinha Espanha".



A cidade da Guarda, onde, segundo a autarquia, "o Natal brilha mais alto", vai estar animada por programação natalícia, entre 1 e 25 de dezembro, que promete "aconchegar o coração" de guardenses e de visitantes.



A Praça Luís de Camões, junto da Sé Catedral, será uma vez mais o centro de toda a animação natalícia, onde será instalada uma Rampa de Gelo Sintético, com duas vias e 24 metros de comprimento, uma novidade na edição deste ano que "promete divertir, sobretudo, o público infantojuvenil".



No recinto da "Cidade Natal" estarão ainda a "Casa do Pai Natal", uma árvore de Natal com 13 metros de altura (inspirada nos cristais de gelo), um carrossel parisiense e um globo de neve.



A "Cidade Natal" abre oficialmente no dia 01 de dezembro, pelas 17:00, com música, acrobacias, circo, cuspidores de fogo e muitas surpresas, estando as "portas de entrada" localizadas nos pórticos das ruas do Comércio e da Torre.



A animação natalícia inclui ainda, entre outras iniciativas, um concurso de montras, a iniciativa "Cidade de Cristal" (que conta com a colaboração de 47 instituições do conselho local de ação social e de 71 escolas e jardins de infância do concelho), o espetáculo das Janeiras (dia 06 de janeiro) e o musical de Natal "O Mundo de Plimplix" (04 e 05 de janeiro).



Com o programa de animação de Natal, a autarquia liderada por Álvaro Amaro pretende "dar ainda mais vida à Guarda, atraindo visitantes, revitalizando o coração da cidade, estimulando o comércio de proximidade, envolvendo as instituições públicas e privadas e, ao mesmo tempo, devolver a autoestima aos guardenses, despertando o espírito natalício, próprio desta época festiva".



No dia 31 de dezembro, a Praça Luís de Camões, acolhe a "Alta Passagem de Ano - Guarda 2018", com o músico Richie Campbell.



A festa começa às 22h00, com os ritmos Reggae do músico Richie Campbell que "promete aquecer a noite fria da cidade mais alta, acompanhando o público até à meia-noite, altura em que se dá a contagem para o ano novo", é anunciado.



Segundo a autarquia, as boas vindas ao ano de 2018 acontecem com o tradicional brinde coletivo e com "um grandioso e colorido espetáculo de fogo-de-artifício".



A festa continua depois madrugada dentro, com animação pelo DJ João Vaz.



O presidente da Câmara da Guarda estima que as atividades de Natal e de fim de ano tenham um custo que rondará os 250 mil euros, mas esclarece que "algumas componentes" serão incluídas em candidaturas a programas comunitários.