Guardas apreendem telemóveis do tamanho de isqueiros

Apreensões ocorreu esta sexta-feira no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Por Miguel Curado | 09:50

Telemóveis do tamanho de isqueiros, que não são descobertos pelos pórticos de deteção de metais, e iludem também as revistas dos guardas, estão a ser apreendidos nas cadeias portuguesas.



Uma das mais recentes apreensões ocorreu esta sexta-feira no Estabelecimento Prisional de Lisboa.



O aparelho, com apenas cerca de 5 centímetros de comprimento, estava na cela de um recluso. Permite fazer chamadas e enviar mensagens SMS. O recluso que o tinha já foi sujeito a um processo disciplinar.



Fontes prisionais disseram ao CM que têm sido feitas outras apreensões de aparelhos semelhantes, dentro de cafeteiras térmicas que visitas entregam aos reclusos.