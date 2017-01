Guardas pedem salários iguais aos da PSP

O sindicato mantém a greve marcada para 7 e 8 de fevereiro.

O Sindicato Nacional do Corpo de Guarda Prisional entregou esta terça-feira ao primeiro-ministro reivindicações remuneratórias que originaram a vigília de protesto que decorreu junto ao Palácio de S. Bento, Lisboa.O presidente do sindicato, Jorge Alves, deslocou-se à residência oficial de António Costa, mas não foi recebido. Uma delegação entregou reivindicações a exigir promoções, o pagamento de subsídio de turno/noturno, "o fim do trabalho escravo" e atualização da tabela remuneratória por equiparação à PSP.Também deixou 40 ofícios "sem resposta" já enviados à ministra da Justiça.