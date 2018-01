Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guardas prisionais contra novo horário de trabalho

Questão já motivou uma greve que teve início no dia 31.

Por J.C.R. | 08:47

Guardas prisionais da cadeia de Lisboa protestaram esta terça-feira à tarde junto àquele estabelecimento prisional contra os novos horários de trabalho, que motivaram uma greve que teve início no dia 31.



"A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais decidiu aplicar o novo horário em seis cadeias [Lisboa, Porto, Coimbra, Paços de Ferreira, Funchal e Castelo Branco]. Com esta atitude irresponsável temos o novo horário em seis estabelecimentos, outro horário em quatro e os restantes continuam com o horário antigo", acusa Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.



A greve dos guardas termina hoje.