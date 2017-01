Guardas prisionais convocam greve geral

O que achou desta notícia?







O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) anunciou esta quinta-feira que convocou uma greve geral para 7 e 8 de fevereiro e uma vigília destes profissionais junto à residência oficial do primeiro-ministro para 24 de janeiro.Em causa, segundo um comunicado enviado pelo SNCGP, estão questões relacionadas com promoções a guarda principal, chefe e chefe principal, pagamento de subsídio de turno/noturno, "fim do trabalho escravo" e atualização da tabela remuneratória, de acordo com a equiparação à PSP.Durante a vigília junto à residência oficial de António Costa, o SNCGP adianta que se fará acompanhar de uma viatura de apoio aos manifestantes.