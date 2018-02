Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guardas prisionais em luta por subsídios

Sindicato contra fórmula de pagamento de subsídio de turno.

Por Miguel Curado | 08:28

Um despacho do diretor-geral dos Serviços Prisionais, Celso Manata, que regula as condições de pagamento do subsídio de turno aos guardas colocados nas seis prisões (Lisboa, Porto, Coimbra, Paços de Ferreira, Funchal e Castelo Branco),onde está a ser implementado o novo horário de trabalho, abriu novo conflito com os guardas prisionais.



Fonte oficial da Direção-Geral das Prisões disse ao CM que o despacho de Celso Manata, difundido internamente na segunda-feira, define que um guarda prisional só terá direito a receber a totalidade mensal do subsídio de turno – 165,80 euros para chefes e 154,99 euros para guardas – se trabalhar quatro ciclos por mês. Cada ciclo é constituído por quatro dias de trabalho e dois de descanso.



Já o Sindicato Nacional da Guarda Prisional, através de Jorge Alves, garantiu ao CM que para terem direito ao subsídio, "os guardas têm de fazer apenas um dia de turno por mês, trabalhando das 22h00 às 07h00".