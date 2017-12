Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escondem-se em contentores do lixo para fugir da prisão

Guardas conseguiram travar fuga da cadeia de Paços de Ferreira.

Por João Carlos Rodrigues e Miguel Curado | 20.12.17

Dois reclusos da cadeia de Paços de Ferreira tentaram fugir da prisão numa viatura usada para transportar refeições daquele estabelecimento prisional para a cadeia de Vale do Sousa. Foram apanhados por guardas prisionais escondidos dentro de contentores do lixo numa altura em que os funcionários carregavam bens alimentares na carrinha.



Segundo o CM apurou, os dois homens, de 30 e 32 anos, tentaram a fuga devido à perseguição e ameaças movidas por outros reclusos, alegadamente motivadas por dívidas de droga.



Na segunda-feira, após vários dias a estudar as rotinas dos funcionários dos serviços de apoio, pretendiam entrar numa carrinha conduzida por uma mulher que fazia a recolha de comida. Mas foram detetados ainda antes de atacarem.



De acordo com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), os dois reclusos estão presos por crimes de roubo e furto. Cumprem penas de 13 e cinco anos, respetivamente.



A DGRSP garante que os dois homens já foram alvo de um processo disciplinar e colocados em isolamento, afastados da restante população prisional.



PORMENORES

Rusga conduz a droga

Em agosto, uma busca nas celas de Paços de Ferreira levou à apreensão de 406,5 gramas de canábis e 161 de cocaína. Foram ainda encontrados nove telemóveis, 12 maços de cigarros, oito objetos cortantes artesanais e diversos outros objetos proibidos.



Telemóveis nos sapatos

Há uma semana, um recluso da cadeia de Paços de Ferreira foi apanhado quando voltava ao estabelecimento prisional – depois de uma saída precária – com dois telemóveis escondidos dentro dos sapatos.