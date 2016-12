Guerra nos bombeiros ‘tira’ circo às crianças

A direção dos Bombeiros de Valbom não quer que este episódio passe em branco e pondera vir a tomar medidas. "Vamos reunir e decidir o que vamos fazer. Sabemos que existem muitos bombeiros contra o que aconteceu e é preciso fazer alguma coisa", garantiu José Gonçalves.

As crianças que frequentam a Escola dos Infantes e Cadetes e também os filhos dos bombeiros da corporação de Valbom foram convidados pelo presidente da direção para irem ao circo, numa maneira de presentear os mais pequenos nesta altura festiva. O evento estava marcado para o passado domingo, mas, no dia anterior, o comandante não autorizou a ida dos menores."Já tínhamos as autorizações dos encarregados de educação. Estava garantido um autocarro para a viagem, com adultos a acompanhar as crianças. Nada levava a crer que o senhor comandante fizesse isto. Pode ter problemas com a direção. Não gostar de algumas coisas. Mas os mais pequenos não têm de sair prejudicados", disse ao CM José Gonçalves, presidente da direção dos Bombeiros de Valbom. Ao CM, o comandante da corporação garantiu não ter sido informado atempadamente do evento. "A ida ao circo foi preparada sem o meu consentimento. Soube dois dias antes. Tenho uma palavra a dizer e, como não tinham falado comigo, resolvi não deixar as crianças irem. Não existem guerras", assegurou, esta terça-feira, José Alves.Das 40 crianças que iam ao circo, só seis conseguiram ir. "Claro que os que não foram ficaram tristes. Estavam todos animados com o circo e do nada tiraram-lhes essa animação", prosseguiu o presidente.