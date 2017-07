Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guimarães leva guerra de fronteiras a tribunal

Autarquia desiste de tentar entendimento com Vila Nova de Famalicão, Fafe e Vizela.

Por Secundino Cunha | 09:18

Ao fim de 10 anos de tentativas de acordo, o presidente da Câmara de Guimarães resolveu acabar com as conversas e enviar para a Justiça as guerras de fronteiras com os concelhos de Vila Nova de Famalicão, Fafe e Vizela.



"Esta situação tem provocado muitas dificuldades, confusão, transtornos e custos desnecessários a milhares de cidadãos que vivem nas zonas limítrofes do nosso concelho e é necessário resolver a questão de uma vez por todas", afirmou o autarca vimaranense, Domingos Bragança, ao ser confrontado com o problema pelo vereador do PSD, Coelho Lima, no final da última reunião de câmara.



O que acontece é que cerca de duas mil pessoas das freguesias de Rendufe, Airão S. João e Nespereira têm residência no concelho de Guimarães, são eleitores nestas freguesias, mas têm de pagar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em Fafe, Famalicão ou Vizela.



O assunto tem mais de uma década, mas nem câmaras nem juntas de freguesia conseguem chegar a um entendimento. E o que sucede, indica a Câmara de Guimarães, é que, em todos os casos, são cidadãos vimaranenses a pagar os impostos municipais em concelhos vizinhos.



A partir dos Censos de 2001, a redefinição das limitações das referidas freguesias com os municípios de Famalicão, Fafe e Vizela têm sido levadas a cabo através de entendimentos entre vizinhos, o que não é suficiente. É que, para haver lugar a alterações na Carta Administrativa Oficial de Portugal, é necessário um acordo entre os municípios. Como o entendimento se tem revelado impossível, os limites vão ser agora definidos na barra dos tribunais.