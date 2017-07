Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guiné entrega à PJ assaltante de blindados

Já foi presente a um juiz e ficou preso.

Por João Tavares | 09:51

Foi ontem entregue, pelas autoridades guineenses à PJ, o último suspeito do assalto a uma carrinha de valores no Continente do Barreiro, onde os ladrões dispararam contra dois polícias e um dos assaltantes acabou morto.



O roubo ocorreu em outubro de 2016 e, em fevereiro, a Unidade Contra Terrorismo da PJ deteve dois homens.



O terceiro, português, fugiu para a Guiné-Bissau, tendo sido emitido um mandado internacional.



Já foi presente a um juiz e ficou preso.