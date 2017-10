Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Há 14 anos que não ardia tanto em Portugal

Incêndios florestais continuam a dar muito trabalho aos bombeiros e ontem ameaçaram casas em Pombal e Ansião.

Por Luís Oliveira | 01:30

Há 14 anos que não ardia tanto em Portugal. E continua a arder. De acordo com o relatório do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ontem divulgado, os incêndios destruíram este ano, e até 30 de setembro, 215 mil hectares de área florestal e mato. Mas a área destruída vai continuar a aumentar até porque os incêndios continuam a deflagrar com grande força, devido, sobretudo, à continuação de tempo quente.



Ontem, em Pipa, Pombal, um incêndio de grandes dimensões mobilizou mais de 400 operacionais e cinco meios aéreos. Em Avelar, Ansião, outro incêndio mobilizou mais de 100 homens e obrigou à evacuação de uma escola. Segundo o presidente da Câmara de Ansião, Rui Rocha, a Escola Básica do 2º e 3º ciclos de Avelar foi evacuada "por questões de precaução, devido à inalação de fumo".



Até ao dia 30 de setembro registaram-se em Portugal 14 097 incêndios. Comparando os valores de 2017 com o histórico dos últimos 10 anos, registaram-se menos 10 por cento de ocorrências e mais 174 por cento de área ardida relativamente à media anual do mesmo período. Só em 2003 ardeu mais do que este ano.



O distrito que registou mais incêndios foi o Porto, com 3462, seguindo-se Braga com 1468 e Viseu com 1353. No que respeita à área ardida, o distrito mais afetado foi o de Castelo Branco com 38 mil hectares, cerca de 18 por cento da área total ardida até à data, seguido de Santarém, com 34 mil, e Coimbra, com 25 mil hectares.



O incêndio que destruiu mais área foi aquele que deflagrou em Várzea dos Cavaleiros, na Sertã, seguindo-se o de Pedrógão Grande que matou 64 pessoas e provocou ferimentos em mais 250.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o mês de setembro em Portugal continental foi o mais quente dos últimos 87 anos. Por isso, e como continua tempo quente, o Governo prolongou até 15 de outubro o período crítico do sistema de defesa da floresta que prevê a proibição de lançar foguetes e fazer queimadas e fogueiras nos espaços florestais.



Áreas protegidas foram fustigadas

Os incêndios destruíram este ano mais de 20 mil hectares de áreas protegidas. Portas de Ródão e Serra da Gardunha foram as mais afetadas.



Calor continua a manter-se no outono

Em termos de severidade do clima, o verão de 2017 foi dos mais quentes dos últimos 100 anos. O mesmo está a acontecer em outubro, com tempo muito quente.



64 mortos na tragédia da década

O incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, no dia 17 de junho, é dos maiores incêndios do ano e aquele que provocou mais danos humanos: 64 mortos e 250 feridos. É a maior tragédia ocorrida em Portugal na era moderna.



Este incêndio ganhou proporções gigantescas e propagou-se para os concelhos vizinhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Sertã, Penela, Góis e Pampilhosa da Serra. Este incêndio motivou vários inquéritos, sendo que o mais importante ainda não é conhecido.



PJ e GNR apanham 142 incendiários

A Polícia Judiciária e a GNR já detiveram este ano 142 pessoas pelo crime de incêndio florestal. O número de detenções aumentou comparativamente ao ano passado. Dos 97 suspeitos detidos pela Polícia Judiciária em todo o país, só 50 é que ficaram com a medida de coação mais gravosa, ou seja, prisão preventiva, após terem sido sujeitos a primeiro interrogatório judicial.



Segundo o CM apurou junto de fonte policial, dos detidos pela Polícia Judiciária, 55 residem na zona Norte do País e sete na zona Centro. Três foram detidos na zona do Vale do Tejo e Lisboa e duas mais no Sul do País.



A grande maioria das pessoas detidas por fogo posto são do sexo masculino, mas este ano assistiu-se a um aumento exponencial de mulheres apanhadas a atear fogo na floresta: 17.



Foram também detidas pessoas que não foram aceites em corporações de bombeiros e sapadores florestais.



A maioria dos detidos agiu por motivos fúteis e com vontade em ver arder e assistir a todo o aparato que envolve o combate às chamas.